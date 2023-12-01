道指升520點　油金低收

●踏入亞洲時段，美匯指數升0.68%，報103.47；港匯見7.8097；離岸人民幣(CNH)報7.1448；美元兌日圓處148；歐元報1.0892，英鎊報1.263。金價處2,039.68美元。布油報80.39美元，紐油報75.65美元。比特幣(Bitcoin)跌0.3%，報3.77萬美元。道指期貨跌20點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指輕微高水。

●道指創今年新高，收報35,950點，升520點或1.47%；標指收報4,567點，升17點或0.38%；納指收報14,226點，跌32點或0.23%。11月累計，道指、標指、納指分別升8.8%、8.9%、10.7%。

●港股ADR指數按比例計算，收報17,047點，升5點或0.03%。

●11月恒生指數夜期收報17,052點，升4點，高水9點，成交16,071張。

●紐約期油收報每桶75.96美元，跌1.9美元或2.44%，11月累跌6.3%；倫敦布蘭特期油收報每桶82.83美元，跌0.27美元或0.32%，11月累跌5.2%。

●紐約期金收報每安士2,057.2美元，跌9.9美元或0.5%。

●英國富時100指數收報7,453點，升30點或0.41%；德國DAX指數收報16,215點，升48點或0.3%；法國CAC指數收報7,310點，升43點或0.59%。

●金管局周四透過貼現窗向銀行放款30億港元，是8月24日以來的最大金額。

●歐元區11月消費者物價指數(CPI)由2.9%降至2.4%，降幅大過市場預期。

●日本10月失業率回落至2.5%。

●南韓11月晶片出口按年增長12.9%，為16個月以來首次回升。

●美國10月PCE物價升3% 上周首申領失業救濟人數符預期

●PCAOB首次處罰內地會計師行 涉考試出貓、審計工作偷懶等

●大米產量再降 亞洲米價又逼近15年高位

●東方日報B1：華製造服務業齊收縮 降準或提速

●【東方日報產評】華景氣疲弱不振 挽信心方能解困