外媒報道，電動車製造商特斯拉(Tesla)的Cyber​​truck終於交付，起售價為60,990美元(約47.57萬港元)，較行政總裁馬斯克(Elon Musk)在2019年估計的價格高出50%以上。Tesla股價周四(11月30日)跌1.6%，收報240.8美元，在市後延長交易時段再跌約2%，報235.1美元。

馬斯克指，Cyber​​truck由不銹鋼製成。專家表示，其車身物料及非常規的未來風格，增加生產的複雜性及成本，並有可能疏遠注重實用性的傳統皮卡車(Pickup Truck)買家。馬斯克又指，Cyber​​truck的三種型號定價在60,990至99,990美元(約47.57萬至77.99萬港元)之間，又指該款車比貨車更實用、比跑車更快。他向包括Reddit聯合創辦人Alexis Ohanian在內的新車主交付Cybertruck。

Cyber​​truck比原定計劃遲了兩年進入熱門的皮卡車市場，與福特的F150 Lightning、Rivian的R1T和通用汽車的Hummer EV等車型競爭。上月馬斯克投資者對該產品的預期，理由是提高產量方面存在問題，並警告稱需要一年至18個月的時間才能使其成為重要的現金流貢獻者。

汽車研究公司Edmunds洞察主管Jessica Caldwell表示，這肯定會吸引那些能夠負擔得起價格的富裕客戶，他們想要一些獨特而古怪的東西，但並不是有很大部分人負擔得起，尤其是在利率較高的情況下。

Guidehouse Insights首席研究分析師Sam Abuelsamid稱，作為貨車，福特及雪佛龍更實用，而且更容易看到窗外情況。