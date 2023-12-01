耶倫：美供應鏈勿過度依賴中國　經濟有望實現軟着陸

外媒報道，美國財長耶倫重申，美國需要減少在關鍵供應鏈上過度依賴中國，她周四(11月30日)在拜登經濟學推介會上宣揚對美國生產能力的重大投資，並認為美國經濟不需要進一步大幅收緊貨幣政策來消除通脹預期，並有望在就業強勁的環境中實現「軟着陸」。

耶倫在北卡羅萊納州Livent Corp.鋰工廠發表講話時表示，「清潔能源等領域的關鍵供應鏈過度集中在中國，部分原因是幾十年來不公平的非市場行為。」她指，過度依賴，包括對中國的過度依賴，使美國更易受風險影響，破壞美國獲得外國產品的機會，包括由自然災害到宏觀經濟力量，再到經濟脅迫等蓄意行為。

她在財政部發布的演講文本中表示，得益於拜登政府的《降低通脹法案》和對新能源的投資，「美國正見證製造業復興」。她指，自拜登上任以來，私人企業已宣布對製造業及清潔能源投資約6,140億美元，其中包括1,420億美元用於電動車及電池，以及710億美元用於清潔能源製造。

此外，耶倫也讚揚近期經濟數據的強勁表現，其中包括本周公布美國第三季經濟增長5.2%。「儘管我們不太重視單月或單季數據，但隨着時間推移，歷史上的快速復甦正逐漸轉變為可持續增長。」她指，拜登及她知道還有更多工作要做，價格上漲會影響家庭預算，他們正使用手上工具在能源及醫療保健等重要領域解決這個問題。

耶倫表示，過去聯儲局有時不得不大幅收緊貨幣政策，以防止通脹在經濟中變得根深柢固，從而導致經濟衰退。「我們現在不需要這個。」她指，相信有很好的迹象顯示，美國將實現軟着陸，失業率或多或少會穩定在目前水平，增長放緩至可持續水平，並認為這就是目前所處的階段。她又稱，通脹現已大幅下降，雞蛋等一些商品的高價格已恢復到疫前水平。