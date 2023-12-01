成功靠父幹？全球億萬富豪升7%　繼承人財產首超創業家

瑞銀發表《2023年億萬富豪報告》顯示，過去一年，全球億萬富豪上升7%至2,544名，財富自疫後回升9%至約12萬億美元。分地區來看，亞太區的新億萬富豪人數最多，當中有76名來自中國，9名來自香港，分別增長11.3%和13.3%。

加入全球富豪行列的繼承人積累的財富，超過了新晉白手起家的億萬富翁，這迹象表明了家族財富的轉移成為財富分配中一個愈來愈重要的因素。報告顯示，去年成為億萬富翁的137人中，有53人繼承了總計1,508億美元（約1.17萬億港元）的財產，超過84名白手興家新富豪同期創造的1,407億美元（約1.09萬億港元）財產。

第一代億萬富翁與繼承人對於企業面臨的風險以及未來看法顯然不同。66%的第一代億萬富翁將美國潛在的經濟衰退列為首要擔憂，其次是地緣政治緊張局勢(62%)；相較之下，繼承人則擔心通脹壓力（57%）以及原物料的供應和價格（52%）。然而，兩代人都同意產生人工智能 (AI) 的機會和風險，其中65%的人認為AI將在未來12個月內為其營運業務提供最大的商業機會之一，與此同時，58%人將網路威脅或駭客攻擊視為最大的風險。

投資方面，43%第一代的億萬富豪在未來12個月有意增加私募債的配置，38%計劃增加已發展市場債券的持倉；繼承者則看好私募股權，當中55%尋求增加私募股權基金投資。

受訪的亞太區億萬富豪偏向投資於本土，當中一半認為該地區未來12個月取得回報的機會最大，44%的億萬富豪計劃增加對已發展市場債券的投資，39%計劃持有現金，71%認為AI是為投資組合提供最大商業機會的科技。