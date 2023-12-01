大摩變心！將拼多多列中資電商首選　冷待阿里巴巴...

大摩解釋，在目前經濟周期下，收入預期弱及就業前景不確定，內地消費者消費態度有所轉變，消費開支減少之餘，對價格敏感度也提高，因此改變內地電商行業生態。內地消費者對性價比敏感度不斷提高的情況下，拼多多定位最具優勢，其「低價」觀念在消費者心中存在多時，同業難以顛覆此觀念。該行指，每個電商參與者都有好景的時候，目前趨勢屬於拼多多，相信「更多、更快、更好、更便宜」是內地消費者決定在哪個平台購物的四大關鍵因素。

該行表示，拼多多的「低價」策略看來簡單，落實起來並不容易，拼多多主要有四大優勢，包括全面的低價優質供應鏈；流量演算法及底層業務邏輯，均着重優質低價產品；多年的巨額補貼政策，成功樹立低價觀念；營運效率佳，令競爭對手難以複製或嘗試。

大摩料，今年已累升74%的拼多多將繼續在內地電商市場搶奪市場佔有率，受惠於良好商業模式及消費者行為改變。此外，市場仍未將其跨境電商業務Temu的價格反映在價格上。

另一方面，大摩認為，阿里巴巴有走下坡迹象，因中國零售商業客戶管理(CMR)及阿里雲反彈速度慢；阿里雲暫停分拆，對估值釋放帶來不確定性；缺乏資本管理催化劑，因持續的股本回購及派息已反映在價格上。