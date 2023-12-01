財庫局：「國際金融中心遺址」說法站不住腳

財經事務及庫務局局長許正宇在網誌中表示，從現實數據客觀地看，香港金融市場具備「國際性」、「綜合性」及「增長性」的特點，變成「國際金融中心遺址」的說法完全站不住腳。

他指，環球經濟前景不明朗，地緣政治情況不穩，以及「更長時間維持高息」(Higher for Longer)的利率環境等宏觀因素，無可避免地制約香港金融市場，特別是現貨股票交易及IPO首發融資金額的短期表現。然而，香港金融市場根基穩固，韌性十足，面對環球風高浪急，不少業務仍繼續錄得增長。過去歷經不同經濟周期如是，現在也如是。

他認為，香港國際金融中心的地位不是一座高樓或一塊石碑，施加壓力即可使之倒下，成就倚靠的是「一國兩制」的獨特地位，政府、監管機構和業界的長期耕耘，以及國際投融資者的口碑。他們有信心、底氣和能力持續建設一個更有深度和廣度的國際金融中心。

他表示，中長期而言，香港金融市場面對的機遇肯定大於挑戰。政府會聯同各監管機構，不斷推動落實新的政策措施及項目，堅持國際化特色，繼續融通中外資本，為市場可持續發展增添新動力。