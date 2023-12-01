標普：中國將不再是亞太主要增長引擎 由呢個國家頂上...

儘管中國領導人再度重申中國仍是全球經濟增長最大引擎，不過標普全球(S&P Global)卻認為，隨着中國經濟放緩，亞太地區主要成長引擎將從移轉至南亞及東南亞，並由印度帶領亞太區的增長。

外媒引述標普全球一份報告，截至2024年3月止財政年度，印度國內生產總值(GDP)增長率預計達6.4%，高於先前預測的6%，主要歸因於國內消費增長，抵銷了食品價格高漲及出口不佳的影響。

報告還指出，受惠於強勁內需，印尼、馬來西亞和菲律賓等其他新興市場，今、明兩年GDP也將實現正增長。

標普將印度2025年度經濟增長預期下調至6.5%，低於先前預測的6.9%，但預估 2026年度增長率將躍升至 7%。相較之下，標普預估2023年中國經濟增長率為 5.4%，2024年增長為4.6%，兩數均較先前預測為高。

標普表示，中國近期批准發行1萬億美元人民幣主權債券，並允許在2024年新增部分地方政府債務額度，支持其對中國實質 GDP增長的預測。但該行警告，中國房地產行業的動盪將繼續為經濟帶來威脅。

標普全球亞太區信貸研究主管Eunice Tan表示，市場對於新房需求依然低迷，影響了開發商的現金流和土地銷售。隨着流動性緊張，已債台高築的地方政府融資平台(LGFV)可能導致信貸壓力加劇，打擊中資銀行資本。