姚浩然：恒指16800點有支持　油股短期跑輸？

港股繼續在萬七關拉鋸戰，亨達財富管理董事總經理姚浩然表示，美國最新數據顯示，經濟和通脹持續降溫，市場對明年減息預期上升，環球市場風險胃納增強，美股後市仍然偏好，隔晚道指收升逾500點。不過港股繼續弱勢，雖然預期恒指跌至16,800點水平有望喘定，但市場仍然關注內地經濟增長進度，尤其是房地產市場問題能否解決，限制大市升幅，恒指料在16,800點至17,600點窄幅上落，建議吼個別強勢股。

石油輸出國組織及盟國(OPEC+)同意明年首季自願減產，但每日減產幅度低於市場預期，隔晚油價下滑。姚認為環球經濟增長放緩，石油需求疲弱，加上減產幅度少過預期，油價或進一步下跌，有機會下試70美元邊。本港上市的油股，無論估值或股息率相對外國油股吸引，但由於油價下跌，油股短期有機會跑輸其他板塊。