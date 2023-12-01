【高盛推介】騰訊、阿里再度回吐　資金積極吸納

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊昨日(11月30日)反彈升約3.2%，重上320元水平，今早(1日)回吐部分升幅。現報324.4元，跌約0.8%。騰訊公布，昨日於聯交所回購124萬股，涉資4億元。

阿里巴巴昨日低見71.6元的近1年低位，今早走勢仍然疲弱，現報72.2元，跌約0.8%。據國家工業和信息化部公布數據顯示，今年首10個月，互聯網業務收入增速明顯提升，當中利潤總額1,074億元人民幣，按年增長10%。

觀察個股輪證資金流向，騰訊好倉於本周二及本周三共錄得約1,450萬元資金流入後，昨日獲資金轉向沽出。淡倉於昨日獲資金轉向流入，有約1,240萬元，為昨日最多資金流入的個股相關資產。

阿里方面，好倉於近期獲資金持續吸納，過去5個交易日皆錄得資金流入，合共約2,360萬元。

騰訊購20625，行使價333.2元，2024年02月26日到期，實際槓桿9.9倍，貼價、高敏感度。

騰訊購20106，行使價360.2元，2024年03月25日到期，實際槓桿9.8倍，輕微價外、低面值。

騰訊沽21345，行使價299.8元，2024年05月02日到期，實際槓桿7.0倍，中年期、輕微價外。

騰訊沽18521，行使價268.68元，2024年05月23日到期，實際槓桿7.8倍，價外、低面值、高槓桿。

阿里購20416，行使價83.05元，2024年08月27日到期，實際槓桿5.4倍，中長期、時間值損耗較低。

阿里沽21346，行使價71.8元，2024年09月12日到期，實際槓桿3.3倍，貼價。

騰訊及阿里牛熊證條款：

騰訊牛59654，收回價310元，行使價307.2元，換股比率500，槓桿比率18.3倍。

騰訊牛58699，收回價300元，行使價297.2元，換股比率500，槓桿比率11.7倍。

騰訊熊52287，收回價340元，行使價343元，換股比率500，槓桿比率16.7倍。

騰訊熊50984，收回價350元，行使價352.8元，換股比率500，槓桿比率11.8倍。

阿里牛57394，收回價70元，行使價68.5元，換股比率100，槓桿比率20.9倍。

阿里牛60104，收回價65元，行使價63.5元，換股比率100，槓桿比率8.9倍。

阿里熊60102，收回價85元，行使價86.5元，換股比率100，槓桿比率5.0倍。

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