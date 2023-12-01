【高盛推介】比亞迪連跌6日
2023年12月01日 13:12
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高盛(亞洲)有限責任公司：比亞迪由上周五起連跌，今日(1日)早段高見211.6元後隨即倒跌，最低見202.2元，創8個月新低。現報205元，跌約2.4%，目前為連續第6日下跌，累計至今跌逾15%。中國乘聯會就車市的持續走強，車企年度任務完成相對較好，料11月汽車市場按年增約兩成。
觀察個股輪證資金流向，比亞迪好倉於近期獲資金持續吸納，過去5個交易日皆錄得資金流入，合共約3,990萬元，為同期第二多資金流入的個股相關資產。
比迪購21435，行使價250元，2024年06月25日到期，實際槓桿6.5倍，最貼價的中年期證。
比迪牛56554，收回價140元，行使價136元，換股比率500，槓桿比率2.9倍，相近收回價牛證中槓桿最高。
比迪沽16513，行使價180.7元，2024年03月19日到期，實際槓桿6.9倍，低面值、高槓桿。
比迪沽21115，行使價211.8元，2024年07月16日到期，實際槓桿3.8倍，貼價。
比迪熊51594，收回價270元，行使價274元，換股比率500，槓桿比率3.2倍，相近收回價熊證中槓桿最高。
此外，長汽今早繼續下跌。投資者如看好，可留意屬貼價的長汽購(17904)。
長汽購17904，行使價10.3元，2024年02月21日到期，實際槓桿5.3倍，貼價
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