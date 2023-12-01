創科實業涉參與限價 遭澳洲罰款逾7700萬
2023年12月01日 13:39
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澳洲競爭及消費者委員會(ACCC)表示，聯邦法院已下令創科實業(00669)支付1,500萬澳元(約7,747萬港元)的罰款，之前該公司承認參與「維持轉售價格」(RPM)的活動。創科實業最新報79.5港元，升0.2%。
ACCC指，維持轉售價格是指商品供應商規定一個最低價格，轉售商不得以低於該價格供應、提供、宣傳或展示這些以供銷售的商品。
ACCC表示，創科實業承認，在2016年1月至2021年7月期間，與零售商及經銷商簽訂97份協議，以限制Milwaukee產品的最低銷售價格。該公司並承認，在2016年12月至2020年5月期間，在合約中執行29次限制性RPM條款。此外，創科實業被責令在網站及向經銷商發布糾正通知，並執行合規計劃，並支付ACCC部分費用。
ACCC副主席Mick Keogh表示，鑑於創科實業行為的嚴重性、持續時間及範圍，ACCA向法院提出的這一罰則的水平是恰當，這發出一個強烈信號，阻止其他人從事維持轉售價格行為，並對所有其他企業起警示作用。維持轉售價格是違法行為，原因是它不利於價格競爭，或意味消費者支付的價格，高於真正競爭性市場中的價格。