圓匯大貶租金急跌！外資持續拋售日本商廈

日本股市早前升破33年高位，但不代表該國商業活動生氣勃勃，東京的辦公室空置率創下十年新高，不少外國投資者都紛紛沽貨離場。

外媒報道，東京辦公室空置率高企，令租金持續下降，加上利率上升，外國投資者持續拋售日本商業大樓，今年首9個月累計金額達到1.05萬億日圓(約556億港元)，按年大增超過1倍。反觀入市購買日本商業物業的金額下跌約20%，至8,300億日圓，即淨賣出超過2,000億日圓。

報道引述三菱日聯信託銀行的一項調查顯示，在2019年時有近九成的海外投資者「看好或有些看好」日本房地產，惟至今已降至28%。國際投資者認為，如果趨勢持續下去，預計日本商業物業將會是自2019年以來，首次錄得成全年淨賣出。

報指指出，外資當初入市購買日本房地產，主要因為日本央行的超寬鬆貨幣政策下，借貸成本甚低。然而，今年日圓兌美元匯率大幅貶值12%，曾跌穿150水平創下33年以來新低，讓日本房地產市場蒙上一層陰影。

東京辦公大樓的需求疲弱，根據業內數據顯示，截至10月份，東京五個中心區的平均租金連續39個月下跌。10月份平均租金較2020年7月的高位下降了14%。日本高力國際研究主管 Kohei Kawai表示，現在有辦公室需求的企業客戶減少了，在東京品川在內的一些地區的租金，已較3年前下降了約30%。