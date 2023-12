調查：財富及退休基金熱捧印度　對中國態度猶豫

外媒報道,研究顯示,全球退休金及主權財富管理機構紛紛湧向印度,對中國愈來愈猶豫。

倫敦智庫官方貨幣及金融機構論壇(Official Monetary and Financial Institutions Forum)的一項調查顯示,近40%投資者選擇印度作為最具吸引力的新興市場,只有不到四分一的投資者選擇中國。其中包括管理26萬億美元資產的100家基金,其中包括新加坡政府投資公司(GIC),以及加拿大的Caisse de Depot et Placement du Quebec。

有關調查結果顯示全球對印度日益樂觀。內地與西方的緊張關係加劇、經濟疲軟等,增強印度作為替代投資目的地吸引力。

根據以該機構副行政總裁Clive Horwood為首的報告,印度處於有利位置,可以從其強勁增長、人口結構及全球供應鏈多元化中受益。他們表示,印度對外國投資者愈來愈開放,摩根大通計劃把印度資產納入其債券指數。

報告指,相比之下,人們對中國持猶豫態度。「沒有一家接受調查的基金對中國經濟前景持樂觀態度,也沒有預計中國資產會帶來更高的相對回報。」大多數受訪者將監管及地緣政治列為投資中國的障礙,而將資金投入中國,主要是因為它是基準指標的一部分。