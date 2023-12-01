曉柏峰開售迄今累沽11伙　吸金逾7.2億元

他亦總結同系其他樓盤銷情，紅磡BAKER CIRCLE已推出的3個期數迄今累售454伙，套現約27.6億元，平均每伙成交價約608萬元。啟德THE HENLEY 開售至今沽出591伙，吸金約64億元，平均每伙成交價1,081萬元。啟德HENLEY PARK至今累售275伙，套現約25.6億 平均每伙成交價約940萬元。粉嶺北ONE INNOVALE累售1,490伙，吸金73.5億元，平均每伙成交價約495萬。

對於整體市況方面，林達民認為，現時影響樓市的三大因素已經轉向，包括息口有望明年下調、本港經濟向好、本地住宅供應雖然多，但市道好轉將刺激需求，故相信現時樓價已見底，相信明年樓價會上升。此外，大埔美新里舊契單幢項目及長沙灣巴域街項目，有望成為集團明年頭炮新盤。