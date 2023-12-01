道期升52點　比特幣漲近1%　美將公布ISM製造業指數

美匯指數報103.305；港匯見7.8106；離岸人民幣(CNH)報7.1501；美元兌日圓報148.15；歐元處1.0901；英鎊報1.2654。金價報2,041.54美元。油價微跌，布油報80.71美元，紐油處75.94美元。比特幣升近1%至38,005美元。道指期貨升52點。

焦點數據：

22:45 美國11月製造業採購經理指數

23:00 美國10月營建開支

23:00 美國11月ISM製造業指數

●恒生指數全日收報16,830點，跌212點或1.2%，主板成交逾1,142億港元。中升挫逾6%領跌藍籌。恒指本周累跌729點，跌幅4.15%。

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●內地11月財新製造業採購經理指數(PMI)創3個月高位，滬深三大指數收市個別發展。其中，滬綜指收報3,031點，升1點或0.06%。

內地經濟：

●順豐：赴港上市為擴大國際化業務，已嘗試布局新興市場。

●內地晶片設計公司壁仞科技遭美商務部列入實體清單。

●官媒：人行年底或透過降準等維護流動性平穩。

●標普：中國將不再是亞太主要增長引擎，由呢個國家頂上...

●外資連續4個月透過互聯互通拋售中國股票。

●內地11月財新製造業PMI升至50.7，創3個月高。

香港經濟：

●財庫局：「國際金融中心遺址」說法站不住腳。

●樓價指數連跌兩周，港島樓價率創逾7年新低。

●德勤據報要求員工放無薪假，違者將被勸退。

外地經濟：

●印度上季經濟超預期，巴克萊花旗調高全年預測至6.7%

●調查：財富及退休基金熱捧印度，對中國態度猶豫。

●圓匯大貶租金急跌！外資持續拋售日本商廈。

●耶倫：美供應鏈勿過度依賴中國，經濟有望實現軟着陸。

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企業消息：

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