第三季各區豪宅價格下跌　新界區季挫2.8%最甘

第一太平戴維斯最新發表的2023年11月香港住宅銷售市場報告指出，政府推出的減辣措施效果未如預期，交易量或會反彈，惟各區豪宅價格均下跌。其中，以新界區按季跌幅最大，達約2.8%，港島和九龍豪宅價格亦挫約1.2%與約1.7%。

該報告指，近期加息導致按揭利率上升，使潛在買家更難獲取足夠資金，同時，定期存款利率已上升到4至5厘，存款額從2022年1月的5.6萬億港元飆升至2023年9月的9.1萬多億元。而這筆定期存款的部分資金，本來可以注入住宅市場。

然而，內地人才的印花稅放寬政策，今年截至10月底，共有9,782名人才計劃的A類申請人獲得批准，料為本地市場帶來6,000個額外的住房需求，即使假設其中只有5至10%考慮買樓，接下來的12個月內將增加300至600個額外的豪宅購買需求，主要集中在5,000萬至1億元的範圍內。

而超級豪宅市場仍然面臨供應過剩的問題，市場上有超過100個單位同類供應，該類豪宅價格在過去18個月已下跌約25至30%，在接下來的一年內可能再跌約15至20%。預計一手交易量將保持極低水平，銀主盤可能在未來6至9個月內主導市場。

第一太平戴維斯研究及顧問諮詢部董事湯卓軒表示，近期的減辣措施並沒有像預期的那樣有利於新盤的推售，成交量可能會反彈，惟樓價不會。該行香港住宅銷售、發展及投資部資深董事及部門主管黎漢群指出，雖然超級豪宅市場可能繼續由銀主盤主導，但內地人才的湧入可能會帶動價格較低的豪宅需求。