紅磡新盤連沽3伙相連頂層特色戶　石硤尾豪宅下周標賣4伙

特色戶不乏捧場客，紅磡新盤最新沽出3伙相連的頂層連天台戶，市傳由同一組買家購入，涉資逾2,849萬元。新盤市場大額交投轉密，發展商亦加快推盤部署，港島洋房項目上載樓書，石硤尾豪宅亦落實下周二招標賣4伙。

●紅磡BAKER CIRCLE‧GREENWICH沽3伙相連特色戶

●薄扶林道138號項目樓書曝光 提供3座洋房

菱電發展旗下的薄扶林道138號項目，周五(1日)突擊上載樓書至一手住宅物業銷售資訊網，該盤提供3座洋房，實用面積逾6,000方呎，每座均設私人花園及游泳池。樓書所見，洋房1的實用面積為6,088方呎，而洋房2及洋房3的實用面積均為6,071方呎。該盤提供5個住宅停車位，項目範圍及地段的界外有斜坡，業主或需分擔維修及保養斜坡等費用。

●石硤尾緹外下周二起招標賣4伙

●鰂魚涌THE HOLBORN平台特色戶呎價約27,938元

●將軍澳海茵莊園連沽兩伙 共涉1,162萬元

●馬鞍山雲海別墅以6,719萬元售出洋房

●啟德維港1號三房呎價約22,508元

●黃竹坑站晉環開放式戶售681萬元

路勁地產等合作發展的香港仔黃竹坑站港島南岸第1期晉環，新近以681.1萬元沽出2B座31樓D室，為實用面積294方呎的開放式戶，呎價約23,167元。 據悉，是次買家現居港島南岸上蓋物業，認為項目現時價錢吸引，轉租為買購入單位自住。

●油塘親海駅I三房售1,296萬元

●油塘蔚藍東岸兩房錄終止交易