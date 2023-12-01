紅磡新盤連沽3伙相連頂層特色戶 石硤尾豪宅下周標賣4伙
2023年12月01日 21:59
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特色戶不乏捧場客，紅磡新盤最新沽出3伙相連的頂層連天台戶，市傳由同一組買家購入，涉資逾2,849萬元。新盤市場大額交投轉密，發展商亦加快推盤部署，港島洋房項目上載樓書，石硤尾豪宅亦落實下周二招標賣4伙。
●紅磡BAKER CIRCLE‧GREENWICH沽3伙相連特色戶
恒基地產(00012)旗下的紅磡BAKER CIRCLE‧GREENWICH，周五(1日)以招標形式連沽3伙頂層特色戶，單日吸金2,849.75萬元。市傳上述3伙由同一組大手客購入。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，是日以破頂價售出29樓H室，實用面積490方呎，採三房一套連儲物室間隔，設425方呎天台，成交價1,189.81萬元為項目新高，呎價約24,282元。
●薄扶林道138號項目樓書曝光 提供3座洋房
菱電發展旗下的薄扶林道138號項目，周五(1日)突擊上載樓書至一手住宅物業銷售資訊網，該盤提供3座洋房，實用面積逾6,000方呎，每座均設私人花園及游泳池。樓書所見，洋房1的實用面積為6,088方呎，而洋房2及洋房3的實用面積均為6,071方呎。該盤提供5個住宅停車位，項目範圍及地段的界外有斜坡，業主或需分擔維修及保養斜坡等費用。
●石硤尾緹外下周二起招標賣4伙
嘉里建設(00683)旗下位於石硤尾龍駒道3號的緹外，周五(1日)上載最新銷售安排，落實下周二(5日)以招標形式發售4伙，實用面積介乎4,315至8,495方呎。當中包括第2座7樓Penthouse，屬頂層相連大宅，實用面積8,495方呎，附設5,633方呎天台及1,168方呎的前庭，採五房五套房加四間工人房間隔。
●鰂魚涌THE HOLBORN平台特色戶呎價約27,938元
恒基地產(00012)旗下已屆現樓的鰂魚涌THE HOLBORN，周五(1日)錄得平台特色戶的成交。恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，最新售出單位為A座3樓A10室，實用面積257方呎，連273方呎平台，成交價718萬元，呎價約27,938元。他續指，該盤由開售至今累沽246伙，套現逾17億元。
●將軍澳海茵莊園連沽兩伙 共涉1,162萬元
九龍建業(00034)將軍澳海茵莊園，周五(1日)錄得兩宗成交，共涉1,162萬元。其中，1座22樓B6室，實用面積215方呎，開放式間隔，成交價388.8萬，呎價約18,084元。另一伙為1座21樓A8室，實用面積428方呎，兩房連儲物室間隔，以733.2萬元成交，呎價約17,131元。
●馬鞍山雲海別墅以6,719萬元售出洋房
新鴻基地產(00016)旗下馬鞍山雲海別墅，新近以6,719.2萬元售出Lily Avenue2號洋房，實用面積3,012方呎，設有三房，附1,000方呎花園及434方呎天台，連地庫兩個車位，呎價約22,308元。
●啟德維港1號三房呎價約22,508元
中國海外發展(00688)旗下已屆現樓的啟德維港1號，周五(1日)錄得2B座29樓A室，實用面積656方呎，採三房一套間隔，成交價1,476.5萬元，呎價約22,508元。
●黃竹坑站晉環開放式戶售681萬元
路勁地產等合作發展的香港仔黃竹坑站港島南岸第1期晉環，新近以681.1萬元沽出2B座31樓D室，為實用面積294方呎的開放式戶，呎價約23,167元。 據悉，是次買家現居港島南岸上蓋物業，認為項目現時價錢吸引，轉租為買購入單位自住。
●油塘親海駅I三房售1,296萬元
長實集團(01113)油塘親海駅I，周五(1日)以1,296.6萬元售出1座7樓B室，實用面積729方呎，三房連儲物室間隔，呎價約17,786元。
●油塘蔚藍東岸兩房錄終止交易
五礦地產(00230)的油塘蔚藍東岸，3日內再錄終止交易個案，涉及單位為5座21樓F室，實用面積520方呎，兩房間隔，原本在2022年4月以1,085.66萬元沽出，呎價約20,878元，買家去年採用建築期付款計劃購入上述單位。該盤於過去1個月內累計出現7宗同類終止交易個案。