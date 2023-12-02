【東方日報產評】港金融成也蕭何　中美博弈必釀禍

眨眼踏入今年最後一個月，港股又過了一個「頹年」，至今表現在全球主要股市最差3大市場之列，估值更低都無法吸引新資金入場，新股市場淡靜，任由官方如何唱好，都是徒勞。畢竟過去數十載歐美資金主導香港金融市場發展，但隨着中美展開世紀博弈，過去香港作為美元資產亞洲交易中心的地位生變，近年外資更加速退場。大洗倉下的結果就是港股「轉莊」，成不折不扣的中資主場，卻遇上內地經濟失速，人民幣資產估值低迷。展望來年，更得提防中美金融戰隨時升級，說白一點，就是未宜再對歐美資金重臨香港存有幻想！

回歸前，香港是亞洲重要的美元交易中心，大量外資在港活動，港金融由外資主導，市場表現與西方經濟高度聯繫。惟隨着香港回歸，香港經濟更大程度與內地經濟融合，互聯互通的開啟及內地經濟起飛，都在改變香港與內地及外資之間的關係。到了5年前美國對中國開打貿易戰，中美爭霸踏上不歸路，香港的地緣政治風險更飆升至史無前例的高水平。

2020年美國前總統特朗普宣布取消美國給予香港貿易上的特殊地位，顯見美國要打壓中國，打擊作為中國境外國際金融中心的香港已成為主要戰略。最近值得留意3個發展，其一乃歐美輿論瘋狂唱淡中國市場，促使外資大舉退出中國資產；其二乃美國國會報告罕有唱淡香港聯繫匯率，指香港金融管理局維持港幣與美元掛鈎面臨壓力，將耗盡香港的財政能力云云；其三乃美國眾議院外交關係委員會通過《香港經濟貿易辦事處認證法案》，法案主要內容是若總統確認香港經貿辦不符合在美國目前享有的特權、例外和豁免，香港經貿辦將需要關閉，議案將提交眾議院全體會議審議。

繼在科技戰上全面圍堵中國後，美國正在金融戰線作部署，除大力打壓中國資產投資氛圍，更開始聚焦香港。事實上，隨着中美貿易往來收縮，香港作為兩者「中間人」的角色亦淡化，美國調整對香港經貿與金融政策，是遲早的問題。最令人擔憂的是，港元聯繫匯率機制下，與美元掛鈎的做法也許都無可避免面臨挑戰。如何因應國際經貿變化，優化港元聯繫匯率制度，並分散地緣政治風險，確保港人資產安全，是港府必須要深思部署的重要事項。

當務之急，是內地經濟盡快恢復元氣，信心回歸，帶動人民幣資產景氣回升，真正實現「活躍資本市場」，則香港的金融市場才能迎來需求復甦，扭轉頹勢，以淡化美元交易減少及歐美資金參與度不斷下降所帶來的衝擊。

當全球都以國家安全作為經濟發展的前設條件，香港沒有選擇，得適應大環境的轉變，並積極建立新的發展路向，當中重點是跟隨中國的經貿發展路線，側重深耕在非美元體系經貿往來下所衍生的金融服務需求，只是這一切由低基數開始，一時間難以彌補歐美資金退場的缺口，致使香港金融苦陷困局，未來更可能成為中美金融戰下美國攻擊的「箭靶」。所謂「是禍擋不過」，只有期望中港兩地及早做好防範系統性風險的工作，謹慎應戰！