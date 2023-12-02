證監會發出非認可投資計劃警示

投資者請注意！香港證監會非認可投資計劃警示，於11月新增3項活動，均與數碼代幣相關。名單中的疑似集體投資計劃，由於未經證監會認可，故不得向香港公眾發售。同時提醒，此類投資涉及高風險，投資者可能蒙受全部損失，呼籲投資者「先三思，再投資」。

新增的3項活動，分別是早前涉及詐騙的無牌虛擬平台Hounax新加坡營運及作推廣代理的OilEnergyBox及LiBatteryContract，於11月1日納入名單，以及天空第一媒體科技集團有限公司(香港)營運的SkyLink空中媒體或SKY代幣，於11月17日列入。

截至11月底，總共有25個投資計劃被納入非認可投資計劃警示，涉及不同種類，如房地產、數碼代幣等的投資安排。曾被招攬參與任何屬可疑集體投資計劃的投資安排，可填妥證監會的網上投訴表格，以通知證監會。

在現行條例下，除非獲得豁免，否則必須根據《證券及期貨條例》獲證監會認可，才可以向香港公眾發售的集體投資計劃。一般而言，集體投資計劃必須由獲證監會發牌或註冊的中介人銷售。非認可集體投資計劃通常只可銷售予專業投資者。

證監會提醒，如集體投資計劃涉及海外物業及海外計劃營運者，香港監管機構未必可以提供法律或監管協助。投資者如打算對任何非證監會認可集體投資計劃作出投資，應以極度審慎的態度行事。投資者可能會蒙受重大甚至全盤損失。