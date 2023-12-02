山頂及南區上月租務市場成交升約6成　料今月續活躍

11月本港山頂及南區買賣淡靜，惟租賃交投飆升。美聯方富義表示，根據該行統計，該兩區10月未錄得買賣成交，而剛過去的11月亦僅錄得1宗買賣，惟租務市場成交則顯著上升約六成，共錄得約51宗成交。由於臨近年底，區內交投氣氛仍有待回復正常，但相信個別人士希望趕於明年農曆年前可搬遷入住，故料12月區內租賃市場仍會保持活躍。

山頂南區只錄得1宗分層戶買賣，為麗景園一個實用面積約2,049方呎單位，以約5,340萬港元成交。另外，全月租務市場成交，較10月錄得的32宗，增加約59.4%，涉及總額則約674.63萬元，按月上升約87.3%，平均呎租約59.5元，按月高9.1%。

另外，按統計，該兩區11月涉及逾10萬元月租的租賃成交約有22宗，當中洋房佔約9宗，較10月分別上升約2.3倍及約70%。綜合市場消息統計，上月最大額的租務為山頂加列山道9至15號一個單號洋房，以月租約100萬元獲承接。若以分層戶計，山頂道26號一分層戶，以月租約29.8萬元成交，呎租達約112元。方料，12月區內買賣交投仍然受壓，不過，年底將陸續有不少市民趁明年農曆新年前租樓，將會帶動區內租務交投。