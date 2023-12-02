鄺紫珊：定期定額布局碳商機資產

第28屆聯合國氣候變化大會在杜拜舉行，關注議題仍然是氣候變遷對世界帶來影響，以及檢視多國的減碳進度。減碳已成為各國政府刻不容緩的可持續發展政策，可考慮將碳排放商機相關股份或基金納入長期投資組合的配置，以捕捉長線投資潛力。

這次聯合國氣候變化大會除了要對締約國實施減碳成效作出檢視外，其中一項重要議題是要留意碳權交易機制的發展。歐盟碳邊境調整碳關稅(Carbon Border Adjustment Mechanism)已於10月試行，先進國家亦已成立國家級碳權交易平台，有關各國碳權交易所又將會如何對接，相信是未來一至兩年各國之間重要的探討議題。

面對氣候變遷加劇，是否能淘汰化石燃料，以及美國等富裕國家能否為貧窮國家擠出氣候災損的重建基金，也是聯合國氣候變化大會提出的事項。除了各國政府接連制定相關政策與時間表，積極推動零碳排放政策，也有愈來愈多企業響應支持，顯然可持續發展及零碳排放已發展成主流趨勢。

另一方面，美國通過美國有史以來規模最大的氣候法案，批准3,700億美元發展清潔能源，此為美國史上投入金額最大的氣候法案發展再生能源。至於中國也正重點投資再生能源，並加速擴大潔淨能源投資，有望提早5年達成風力與太陽能發電翻2倍的效益。

永續發展有利推動商機，以「ESG」與「減碳」為主題作長線投資的基金也將愈來愈多，由於「ESG」與「減碳」的項目均屬於長線投資，可考慮以定期定額布局碳商機的資產，以掌握永續投資的契機。碳價也在政策與通脹影響下，也有望持續走強，這均有利碳商機相關資產的後市表現。

國際金融財務策劃師學會委員鄺紫珊