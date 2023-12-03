郭家耀：快手上季盈利能力顯著提升　值得跟進

首三季方面，營業額為809.09億元，按年上升22.8%；以非國際財務報告準則計算，首三季經調整利潤59.09億元，去年同期虧損57.06億元。經調整EBITDA為112.92億元，去年同期虧損1.21億元。

再看其他主要經營數據，受惠集團持續優化其運營效率，積極推動用戶、內容創作者、營銷客戶及商家的規模增長，第三季平均日活躍用戶達3.87億人，按年升6.4%，達到歷史新高。平均月活躍用戶6.85億人，增長9.4%。每位日活躍用戶平均線上營銷服務收入升19.1%至38元。電商商品交易總額按年上升30.4%至2,902.4億元。首三季方面，平均日活躍用戶達3.79億人，按年升7.6%。平均月活躍用戶6.71億人，按年增長11.2%。每位日活躍用戶平均線上營銷服務按年收入升15.2%至111.1元。電商商品交易總額按年升32.6%至7,804.63億元。

集團一直致力於打造差異化的社交平台，培養用戶的社交心智，截至2023年第三季度末，快手應用互關用戶對數達322億，同比增長近40%。此外，今年第三季度的快手應用日均互動(包括點讚、評論、轉發和私信等)總量超90億次。而為了鼓勵優質原生內容，集團扶持更多元的內容垂類建設，打造具有快手特色的優質內容。在亞運會賽事期間，平均每日觀看亞運會相關內容的用戶數達2.3億，視頻播放量達531億。在短劇方面，暑期檔共上線85部星芒計劃短劇，播放量破億的短劇數量也達到了21部。今年第三季星芒計劃短劇招商收入環比提升超10倍。

集團季內業績成功扭虧轉盈，盈利能力顯著提升，主要得益於線上營銷、電商及直播等核心業務分部收入的強勁增長。再者，集團通過利用先進技術不斷提高服務器及帶寬利用效率，其服務器及帶寬成本佔收入百分比在過去數個季度中持續下降。為了進一步優化其成本效率，集團在今年7月完成了位於內蒙古烏蘭察布的自有數據中心 — 快手智能雲數據中心的第一階段建設，此更是中國最大的大數據及人工智能數據中心之一，自有的超大規模數據中心設計容納高達30萬台服務器。集團多個業務穩步增長，推進長遠發展目標，前景可期，值得跟進。

匯盈國際資產管理董事總經理郭家耀

(筆者為證監會持牌人士，本人及相關人士沒持有上述股份)