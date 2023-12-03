取代中國？越南製衣龍頭Q3零訂單　喪炒98％員工

雖說全球供應鏈「去中國化」，越南成為大贏家。然而，面對歐美經濟放緩的大氣候，個別越南企業亦艱苦經營。外媒報道，越南成衣代工龍頭Garmex Saigon，首三季營業額按年大跌97%，期內虧損近440億越南盾(約1,400萬港元)，今年累計裁員1,945人，相當於98%員工，目前只剩37人維持基本營運。為了增加營運資金，11月還打算賣掉9輛貨車，希望可套現30億越南盾(約96.4萬港元）。

Garmex Saigon旗下共有5間工廠，合共70條生產線，2019年全盛時期有4,000名員工，全年盈利達數千億越南盾。然而2022年後，俄烏開戰加上息口趨升，全球經濟不確定性影響增加，Gap、Nike及Adidas等國際服飾大品牌紛紛縮減訂單，越南成衣業深受重創。2022年Garmex Saigon外銷訂單金額按年蒸發93%，出現首次年度虧損。

自2022年第四季開始，Garmex Saigon連續4季錄得虧損，今年第三季營收約80億越南盾，按年大跌97%，據公司高管透露，第三季根本沒有訂單，所有收入都來自服務，因此逼不得已關掉生產線兼大手裁員。Garmex Saigon最近就生產狀況向胡志明市證交所提交書面報告，總經理Nguyen Minh Hang坦言，公司經營狀況並不樂觀，如果繼續工廠生產，成衣部門會損失很多錢。因此，公司持續裁員、暫時停產，盡量減少損失。

事實上，高通脹、高利率及全球經濟趨淡的夾擊下，越南成衣產業面臨超級寒冬。越南官方統計顯示，今年首5個月，當地成衣業失業人口達7萬人，另有6.66萬人工時遭縮減。越南紡織服裝協會數據顯示，首5個月越南紡織業出口金額年減21%，甚至比2021年新冠疫情時期還要少5%。