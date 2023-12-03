埃利安：對明年金融市場感樂觀　但面臨兩大問題...

11月美股、美債及黃金都有不俗表現，其中納指飆逾一成，金價重上每安士2,000美元，比特幣升破3.8萬美元關。安聯首席經濟顧問埃利安(Mohamed El-Erian)在外媒撰文表示，主要受四大利好因素促成，對2024年金融市場與全球經濟展望亦感到樂觀。

埃利安指出，11月發布的美國經濟數據大致併貼出一幅「軟着陸」畫面，顯示通脹持續降溫，卻尚未見到經濟增長明顯受影響。物價數據全面呈現通脹放緩，企業投資和消費者支出表現穩定。另外，美債孳息率下跌，令房貸、車貸，企業信用額度，以至地方政府發債成本隨之大幅改善，反映交易員料定聯儲局和其他主要央行的加息循環已走到終點，而且明年也將降息。

而國際油價回落，強化了上述兩項因素，因為驅散了滯脹(stagflation)的疑慮。能源價格下跌，不僅讓企業和家庭的負擔減輕，還提升了支出彈性。最後，可投資資金大舉注入信用風險和存續期間風險較高的金融產品。追蹤高收益債券的ETF吸引120億美元的資金流入，金額創新高，帶動公司債發行額擴增，就連之前被視為燙手山芋的額外第一類資本(AT1)債券，也引來投資人熱烈捧場。

埃利安稱，愈來愈多分析師對明年經濟有信心，並不令人驚訝，畢竟左右市場報酬率與相關性的三項主要風險—利率風險、信用風險及流動性風險，此刻全都罕見地呈現吉兆，因此幾乎有助所有資產類別上漲。

然而，埃利安警告，資產經過11月大漲後，還面臨兩大問題。高估值及是否仍有足夠買家出現，接力吸收日後發行的新債，包括各國政府為應付赤字而發債，以及以更高利率再融資現有的債務。他續稱，投資者和分析師在此刻市場樂觀氛圍下，可能低估11月榮景要延續至2024年可能面臨的挑戰，除非更多有利條件到位，維繫住三大風險因素皆吉的現況，否則「只憑同樣的好事，不會讓你上兩次天堂」。