周樂樂：期待內地更多政策落地　關注科技創新機會

過去一周，滬深兩市走弱，除科創50收漲外，其他重要指數均下跌，其中，中小100、上證50、滬深300與深成指均下跌超過1%。申萬一級產業來看，12公升19下跌，其中，升幅前三分別為煤炭、社會服務與傳媒，跌幅前三位為房地產、美容護理與建築材料。數據來看，市場結構性行情非常明顯，資金流向高股息率與AI賦能的增長產業，而從高價消費品與「躺平」房地產產業流出。

國內方面，目前經濟狀況壓力非常大，11月製造業PMI與非製造業PMI指數持續回落，反映了11月經濟活動整體擴張步伐持續放慢。目前國內面臨的問題是內需與外需不足，客觀原因是經濟週期與金融週期，主觀原因大程度是中美關係不友善與國內政策因應不妥當。先前國家領導人出訪美國以謀求中美關係緩和，但雙方並沒有達成任何有實質正面意義的成果，美國政府繼續限制中國高科技企業發展，導致中國的國際貿易環境非常不友善。同時，國內政府執行嚴監管並加大化債力度、國家扶持政策遲遲落實不到位等，導致許多行業受到較大衝擊。10月金融數據顯示，企業債券淨融資年比較少1,269億元，政府公債淨融資年增1.28萬億元；住戶貸款減少346億元，企(事)業單位貸款增加5,163億元，非銀行機構貸款2088億元。這些數據反映了國內融資與信貸結構非常不利於企業與個人。目前對市場最大的利好在於國內打破困局的政策逐漸落實。

最近國內各部會針對民營經濟發展、房地產救市、加大對外開放等召開各種會議，並發布相關正面的言論。最近，國內央行等機構向國際投資機構表達中國擴大對外開放的政策方向，同時，科技部、證監會等召開會議，強調加大對重大戰略、重點領域和薄弱環節的支持力度，把更多金融資源用於促進科技創新。另外，央行等八部發布25項具體舉措，強化金融支持，協助民營經濟發展壯大。認為政府的地產新政與央行的信貸政策有利於地產企業債務重組與地產銷售復甦、民營企業家信心回升以及科技創新行業的發展，對穩經濟、穩市場非常重要。需要謹慎的是國內最新經濟數據偏淡，必須留意國內刺激經濟的力道與政策方向。

海外市場方面，聯儲局褐皮書調查顯示，經濟活動放緩，零售銷售與製造業參差不齊，勞動力需求持續放緩。這些報告與先前美國公布的經濟數據相互驗證，反映了美國經濟受到高利率衝擊，市場對聯儲局暫停升息的預期升溫。目前市場上國際大行多數唱好美股市場，焦點在於看好聯儲局明年降息與資金流入股市。最樂觀的預測是在聯儲局停止提高短期利率後的一年內，美國股市會以兩位數的速度反彈。根據過往經驗，美元指數早於美元利率回落，最近美元指數連續走弱並形成下降趨勢，反映了聯儲局結束升息周期已經成為大機率事件。認為市場炒作主線仍是聯準會結束升息周期並進入降息周期的邏輯，最近美元指數與國債孳息率持續回落，美國市場的風險資產表現好轉，但需要謹慎的是目前高利率與地緣政治風險帶來市場波動。

綜合來看，海外市場消息偏正面，國內政策持續友好，但國內經濟數據偏淡，核心企業績效分化明顯，持續關注市場結構性行情。策略上，持續關注科技創新帶來的投資機會，以及受益於支持民營經濟政策、超跌的優秀民營企業的估值修復機會。

勝利證券副首席運營官 周樂樂