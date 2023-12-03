中國生態旅遊涉債券違約及違反融資條款

該公司間接全資附屬公司富昌科技有限公司授出之一項未償還本金1.62億港元之貸款融資(「該融資」)，指稱富昌作為借款人違反了該融資條款的責任，該融資已由豫威擁有的房產作為擔保物(「該房產」)。截止二零二二年十一月十八日，該房產的公平值由獨立評估師評估為3.24億港元。

此外，根據二零二三年到期、年息7.0%，金額為154,162,000港元可換股債券(「該債券」)的條款及條件，若任何債券到期時未能支付本金或利息，則發生違約事件，公司需要在付款到期日後三個工作天內支付該債券。該債券的條款和條件規定，付款和最後一次利息支付在二零二三年十一月十日(「到期日」)到期。於到期日，該公司尚未支付該債券本金及最後一期利息。

公司目前正在與債權人和該債券持有人進行討論，以尋求他們的同意和寬限，讓集團在制定債務重組計劃期間暫緩採取行動及給予公司還款延期。有鑑於上述情況，該公司一直與其顧問密切合作，對本集團的財務狀況進行審查並制定可行的重組計劃。