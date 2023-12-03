【多相】港島半山銀主盤勁劈逾1900萬翻拍　較買價低逾54%

今年樓市難有起色，臨近年底更有多項豪宅單位透過拍賣放售。其中，港島中半山君珀複式銀主盤，一口氣大幅劈價1,915萬港元，以6,885萬元翻拍，呎價僅逾28,000元，屬分層價位，較單位原先購入價低超過54%。

環亞物業拍賣將於本月中推拍約49項物業，當中佔逾七成為銀主單位，其中，價值最高為上述坐落堅尼地道的君珀連平台複式B室銀主盤，實用面積約2,392方呎，平台面積約146方呎，再劈價約21.8%翻拍，呎價僅約28,783元。單位早於兩年推拍，當時開價1.26億元，現已累減約5,715萬元或約45.4%。

物業原業主於2012年以高達1.51億元買入，呎價約63,127元，較最新推拍開價高約8,215萬元。資料顯示，該大廈一個複式A室單位於2019年，以約1.65億元成交，以單位實用面積約2,715方呎計，呎價達約60,773元。

同場亦推拍多個豪宅銀主單位，包括九龍界限街昌蔚苑兩個高層A及B室單位，實用面積同約1,012方呎，各連一個地下車位，推拍價同為1,090萬元，呎價約10,771元。今年該廈高層C室，實用面積約851方呎，以約1,148萬元易手，呎價約13,490元。