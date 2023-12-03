中原十大屋苑連續6周錄單位數成交　半數未錄交投

樓市聚焦新盤市場，二手成交繼續低位徘徊，中原指出，十大屋苑於周六、日(2、3日)錄得6宗買賣，僅按周微增一宗，已連續6個周末交投「單位數」，期內佔半數屋苑未聞成交，包括鰂魚涌太古城、同區康怡花園、茶果嶺麗港城、天水圍嘉湖山莊及東涌映灣園。

該行亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，天水圍大型新盤以超平價進行首輪銷售，場面墟冚，足證市場購買力不減，惟搶去客源令二手交投受壓，尤其是新界區。而部分有意出貨的二手業主願意擴大議幅，成功吸引買家入市，令買賣緩慢回升。

期內將軍澳新都城錄兩宗成交，已是最活躍屋苑，中原柯勇表示，該盤2期6座高層F室，實用面積約363方呎，兩房間隔，以564萬港元沽出，呎價約15,537元。

港島區方面，中原地產港島西南區首席分區營業經理盧鏡豪表示，海怡半島本周末錄得1宗成交，單位為3座高層C室，實用面積730平方呎，三房套房加儲物房間隔，享東北避風塘海景，最新市傳以近月新低價930萬元易手，單位折合實用呎價12740元。

該行吳國豪表示，紅磡黃埔花園亦錄一宗成交，單位為11期9座中層G室，實用面積約505方呎，兩房間隔，開價730萬元，議價後以650萬元易手，呎價約12871元。

新界區方面，只要沙田第一城錄得買賣，中原吳嘉權表示，屋苑41座高層G室，實用面積約304方呎，開價460萬元，減至413.8萬元易手，呎價約13,612元。