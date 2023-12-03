北角康澤花園兩房勁減128萬　呎價1.6萬元

二手樓市氣氛平淡，接近兩個月未有成交北角康澤花園，由劈價貨破悶局，屋苑兩房單位勁減128萬元，以660萬元售出。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●利嘉閣黃國然稱，中環威利大廈高層A室，實用面積約300方呎，以428萬元成交，呎價約14,267元。原業主於2007年以168萬元購入單位，現帳面獲利約260萬元，升值約1.5倍。

●美聯蘇玉燕表示，香港仔美倫閣中層A室，實用面積約278方呎，原叫價約480萬元，議價後以約463萬元成交，呎價約16,655元。

●美聯蔡玉峰稱，鰂魚涌華蘭花園雅蘭閣中層C室，實用面積約398方呎，兩房間隔，開價約600萬元，減價後以約558萬元成交，呎價約14,020元。

●中原黃家俊表示，薄扶林碧瑤灣26座低層A室，實用面積約976方呎，兩房間隔享山景，以約1,018萬元，呎價約10,430元。原業主持貨12年帳面獲利約168萬元，升值近兩成。

●中原林龍南稱，北角康澤花園錄得近兩個月以來首宗成交，屋苑B座中層3室，實用面積約401方呎，兩房間隔，去年以788萬元放售，終減價128萬元或約16%，以660萬元易手，呎價約16,459元。

●中原盧鏡豪表示，鴨脷洲海怡半島3座高層C室，實用面積約730方呎，三房連套房間隔，享東北避風塘海景，市傳以近月新低價930萬元易手，呎價約12,740元。

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新界區

●世紀21奇豐黎健峯表示，馬鞍山新港城L座高層5室，實用面積約551方呎，三房間隔，放盤3個月減價38萬元，以760萬元獲承接，呎價約13,793元。

●世紀21奇豐莊瑞生稱，馬鞍山泓碧5座高層J室，實用面積約523方呎，兩房間隔，原叫價900萬元，放盤4個月減價約8.9%，成交價820萬元，呎價約15,679元。原業主於2019年4月以821.8萬元購人單位，至今沽售帳面損失約1.8萬元。

●世紀21奇豐袁麗詩表示，沙田碧濤花園1期1座中層G室，實用面積約646方呎，三房連套房間隔，放盤5個月，減價130萬元，以710萬元沽出，呎價約10,991元。

●祥益黃文樂稱，屯門海麗花園2座低層E室，實用面積約457方呎，兩房間隔，減價12萬元，以378萬元易手，呎價約8,271元。

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