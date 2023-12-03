新盤交投按周升逾7倍　天水圍項目加推185伙

天水圍新盤熱銷，帶動周六、日(2、3日)一手交投錄逾360宗，按周增加超過7倍。因應反應熱烈，該盤今日乘勢加推185伙，首推開放式戶型。元朗項目亦變陣迎戰，增加折扣及現金回贈優惠，變相減價約15%。

YOHO WEST加推185伙 折實平均呎價12593元

新推的第4號價單包含首度推出的開放式單位，以及向南天水圍景觀優質單位，是次屬原價加推。整批單位戶型由開放式至三房連套房及工作間隔，實用面積266至651方呎，折實售價304.02萬至883.66萬元，呎價約10,110至15,915元。

其中售價最低為2B座5樓B5室，為實用面積288方呎的一房戶。至於最低呎價則為3A座5樓A11室，實用面積426方呎，兩房開放式廚房間隔。

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YOHO WEST周六沽3338伙 佔推出單位97%

集團副董事總經理雷霆表示，項目周六(3日)首輪賣樓錄得火熱銷情，即日沽出338伙，佔推出單位近97%。市場仍有大批向隅客，為回應需求，爭取日內加推單位。

他指出，中港經濟復甦，租金預期會有大升幅，加強置業者信心，預期明年一手成交量將有可觀增長，樓價平穩向好。

新地代理總經理胡致遠表示，該盤昨日套現金額逾17億元，A組優先揀樓時段，有近10組買家購入兩個單位，平均每組買家斥資約1,000萬港元。

買家分布方面，45%買家來自元朗及天水圍區，另外新界其他地區約佔三成，九龍及港島分別佔20%及5%。除了是本地居民外，亦有約5%至10%為專才買家，相信受惠施政報告的政策。

而項目暫錄最高價成交價單位為第2A座40樓A1室，售價為1,172.17萬元。呎價最高則為2A座39樓A3室，屬向南兩房戶，呎價約17,839元。

他續稱，正與合作夥伴商討盡快加推新價單，將有機會推出項目最細的開放式單位，預計緊接周末展開新一輪銷售。

滙都I上調基礎折扣至14.5% 再增15%現金回贈

據價單資料，若買家選用120天現金付款計劃，原先最高折扣為樓價14%，更新後最新折扣率上調0.5個百分點至14.5%。另外新增「中產人士置業」、額外印花稅、「北部都會區升級」現金回贈優惠，以及限時至12月底的「聖誕限時」優惠，回贈金達共達樓價一成半。

資料顯示，該盤提供623個單位，當中已公布價單單位有188伙，至今累沽72伙。

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