鄧建初：迎難抵抗空軍　拯救港股有何良方...

近期金融市場熱門話題，首推中原地產創辦人施永青發表的「金融中心遺址」論，財金官員引用數據來反駁，謂機遇仍然大於挑戰。然而，港股今年表現每況愈下，股價及市值大蒸發，已是有目共睹的事實。如要列舉全球最差之股票市場，恐怕會榜上有名。

雖然也有諉過於外圍大環境欠佳，地緣局勢不穩等等因素，不過看周邊國家如日本、台灣等均創出N年以來新高，大環境之說站不住腳。既知局勢欠佳，更應在趨勢形成之前做好措施，保住香港地位。要重拾昔日光輝，不能只流於口號，做到特首常掛口邊的「做實事、做成事」，則要拿出勇氣，迎難而上，找出應對方法，而且更要盡快去做，猶豫不決，只能眼白白看着一切流失。

自回歸後，港人普遍仍眷戀於殖民地時代，缺乏世界觀，對於政治暗湧懵然不知，捲入內耗，荒廢了多年發展。首任特首的科技港中藥港等施政藍圖受到既得利益者之阻撓，以致科技中心拱手讓予深圳，中藥港無疾而終。數年前香港更爆發大型政治騷亂，及碰上疫情等問題，錯過了撥亂反正的良好時機。

初哥眼見此等形勢，年多前已察覺到香港正上演一場前所未有的金融戰爭，並曾在多篇文章提示要救港股。今年9月7日也曾在研討會提及，幾個拯救本港股市的良方。

當晚初哥談到多年前馬會經過投注額大跌的挫折，明白水清無魚的道理。馬會過往曾經誤以為賭馬集團串通騎練，大舉結束其戶口，以致風聲鶴唳，大戶紛紛轉移去外地。後來查明後不是那回事，馬會讓大戶重新開戶口，並實行鼓勵措施，注碼1萬元以上，有10%回贈。另開闢新彩池，增加吸引力，大彩池減低至1元投注，符合基本入場費100元便可。投注種類花款多，而且很多都是香港獨有。現在更經常轉播海外賽事，接受全球投注，難怪投注額持續創出新高。知往鑪今，初哥建議徵詢馬會的管理層以取經。

初哥亦有提議，可將大價之藍籌成分股降低至1股至10股一手，入場費數百元也有交易，即變相與近年推出ETF的最低交易金額看齊，在如此高風險的市況輸贏有限，可以令部分懼怕再輸大錢但又想博的股民重拾入場興趣。政府也可效法馬會，獎勵高頻大額交易至一定數量，回贈交易徵費或者減免稅項給予參與者。

今年政府做了一件對港股有利之事，就是批准推出多隻ETF產品。近期引進了一隻南方沙特ETF(2830)，既然號稱國際金融中心，亦應繼續研究推出多隻外國相關的睇好／睇淡的ETF，好處是並無印花稅，減低投資者費用。

此外，亦可硏究將期指之細期再下降至1至2元一點也有交易，這正好迎合部分股民的口味。同ETF一樣，期指好處是做好／做淡也可以。

持續下跌的股市，令大部分長揸短炒的股民很容易輸錢，感到興致索然，寧願捱更抵夜炒美股也是無可厚非，不妨考慮推出美股相同ETF產品，留住他們在港買賣便可。

至於挽救低殘、長期被故意沽空的股市，非常市況應以非常手段對付之。除了沽空制度應該檢討是否有改善空間之外，政府亦可成立一間投資公司，進行買賣港股行動，維持秩序。港股市值低殘，金管局沒理由買外國貴貨而捨棄香港超值貨。行動勝於一切，表明港股此階段已達入貨時機。

以上只是初哥的愚見，希望能夠拋磚引玉，引起各界踴躍討論，有能之士挺身而出，提出寶貴建議。如能找出多些股市新玩法，好像馬會投注項目般獨家交易產品更佳，不必事事跟隨歐美股市來跑。政府亦可集思廣益，展開多場腦震盪挽救股市的研討會，若有接納建議者的提議，則獎勵加勉之，如此定可引起廣泛回響。股市一起動，全城經濟必翻生！

資深股評家 鄧建初

(作者為資深股評家，縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。)