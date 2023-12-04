現貨金創歷史新高　比特幣突破4萬美元

●踏入亞洲時段，美匯指數跌0.15%，報103.11；港匯見7.8136；離岸人民幣(CNH)報7.1279；美元兌日圓處146.47；歐元報1.089，英鎊報1.2715。現貨金價曾飆逾3%，創出每安士2,148.78美元的歷史新高。布油報79.63美元，紐油報74.88美元。比特幣(Bitcoin)一度突破4萬美元關口，至40,203美元，最新升1.2%，報3.99萬美元。道指期貨輕微向下。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水50點。

●聯儲局主席鮑威爾暗示美國息口或見頂，道指上周五(1日)收報36,245點，升294點或0.82%；標指收報4,594點，升26點或0.59%；納指收報14,305點，升78點或0.55%。全周累計，道指、標指、納指分別升2.4%、0.8%、0.4%。

●港股ADR指數按比例計算，收報16,939點，升108點或0.64%。

●12月恒生指數夜期收報16,942點，升47點，高水112點，成交21,403張。

●紐約期油上周五收報每桶74.07美元，跌1.89美元或2.49%，全周累跌1.94%；倫敦布蘭特期油收報每桶78.88美元，跌1.98美元或2.45%，全周累跌1.99%。

●紐約期金上周五收報每安士2,089.7美元，升32.5美元或1.58%，創紀錄新高。

●英國富時100指數上周五收報7,529點，升75點或1.01%；德國DAX指數收報16,397點，升182點或1.12%；法國CAC指數收報7,346點，升35點或0.48%。

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