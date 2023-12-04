【內房危機】恒大清盤案聆訊延期至明年1月29日再訊

案件周一上午在高院作提訊，呈請方律師開首便說收到指示，申請人不打算反對恒大申請延期。至於恒大一方律師指，亦收到有關指示，相信雙方一直在進行談判，申請把聆訊延期押後。

恒大一方在庭上交出一份新的初步重組計劃，對於債權人的分類與原來計劃類似，A組及C組涉及本金額分別為約140億美元及129億美元；計劃打算把兩組債權人涉及的金額，轉為恒大系三家在港上市公司的股份，分別是中國恒大、恒大汽車及恒大物業。另涉及透過「憑證」（certificates）來償債，這些憑證既不是股份、亦不是債券，而是分配某些資產的權利；當資產出售時，便會把有關資產所得款項向債權人分配。

法官反問，恒大一方如何在未來五周取得債權人的同意，在五周內解決這件事情是否實際，因為公司此前未取得足夠債權人的支持，尤其是C組債權人。恒大一方表示，「We will try」，會尋求A組及C組債權人的同意，方案還有微調空間，又謂這次方案其中的好處是債權人可以清楚了解本金能夠取回的價值。法官又指，下次聆訊時，如果呈請人不打算尋求清盤，希望可以通知其他的債權人。

中國恒大的清盤呈請案，跟其龐大的離岸債無關，涉及的財務義務金額亦不過8.625億元，源於前年年初為旗下房車寶引入股東，而發起本次清盤呈請的乃其中一名股東、於太平洋島國薩摩亞註冊成立的投資控股公司佳盛環球（Top Shine Global Limited of Intershore Consult (Samoa) Limited），其保證人為連浩民，即現年31歲的HKE Holdings( 01726 )主席。

恒大境外債主警告：再無進展恐申請清盤

代表恒大海外債券持有人的投行美馳(Moelis) 及凱易律師事務所（Kirkland & Ellis LLP）負責人表示，對於佳盛環球突然不再提出讓恒大清盤感到意外，不清楚原因，本來他們也以為恒大今日就被清盤，但坦言若果下次聆訊時A組及C組債權人不能雙雙達致實質性(concrete)的協議，恐怕也會被清盤，因此他並不感到鬆一口氣(relieved)。

他們續指，現在恒大多了點時間重新思考債務重組方案，但尚未與其接觸。至於重組方案的細節，例如是否要求取得恒大的控股權，他們守口如瓶，拒絕透露。他們又表示，會為債權人做正確的事。

現在佳盛方面改變了立場，不再逼迫恒大清盤，被問到債權人會否取而代之，債權人未有指示，但如果1月29日下次聆訊時仍毫無寸進，答案應該「會」。

信誠證券聯席董事張智威表示，即使中國恒大避得開今次，都相信仍然無法解決債務問題，只是在「吊鹽水」。然而，由於中國恒大有可能被清盤已是市場預期之內，其影響早已在股價以至大市上反映，所以最終結果對內房以及整體港股都不會帶來太大衝擊。

另外，倘若恒大的重組計劃涉及債轉股，則對恒大有利，但對恒大的債權人不利且不公平。對中國恒大未來股價表現亦不是好事，因被迫轉持股份的債權人將傾向在市場上拋售恒大股票，為股價帶來沉重下調壓力。

案件編號：HCCW 220/2022