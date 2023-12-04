內房危機恐蔓延！分析指內地呢個行業有爆雷風險...

外媒報道，4年前預測中國地方性銀行將陷入困境、曾在橋水和瑞銀任職的分析師Jason Bedford，針對中國規模達2.9萬億美元的信託行業發出警告，指許多信託公司深陷困境，資本償付能力可能面臨風險。

根據Bedford計算，在發布2022年財務報表的55家信託公司中，有14家報告的不良資產和關注類資產佔總資產超過1/3，13家沒有發布報告的公司也可能陷入困境。信託公司為中國影子銀行業的一角，可提供比銀行存款更高的回報，外媒指其佔中國貸款總額近10%。

信託公司對房地產業的信貸敞口值得關注。當中，中植系旗下中融國際信託旗下產品出現兌付逾期，而新華信託今年5月正式宣布破產，成為2001年信託法頒布以來第一家破產的信託公司。Bedford表示，雖然中融沒有表現出典型的壓力指標，去年不良資產僅佔總資產的3.7%，但問題似乎源於中植企業集團。

作為中國最大資產管理公司的中植企業集團爆出資金危機，其相關債務已多達逾4,000億元人民幣，公司並承認已嚴重資不抵債，金額恐達逾2,000億元人民幣。