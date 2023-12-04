轉數快與泰國PromptPay今起互通　兩地150萬名遊客受惠

香港金融管理局與泰國中央銀行今日（4日）公布推出香港與泰國的轉數快 x PromptPay跨境二維碼支付互聯，為兩地互訪旅客提供便捷安全的跨境零售支付服務。

透過此項互聯安排，來自泰國及香港的旅客可使用流動支付應用程式，分別掃描香港商戶的轉數快二維碼及泰國商戶的PromptPay二維碼進行零售支付，讓旅客多一個便捷的支付選擇，亦使商戶能即時收到相關款項。此項互聯服務為旅客提供更大便利，有助促進旅遊業，惠及香港與泰國兩地經濟活動。

金管局總裁余偉文表示，金管局很高興與泰國央行合作推出這項新措施，為旅客提供安全便捷的跨境零售支付方式。今日推出的服務標誌着香港轉數快在拓展跨境支付應用方面邁出重要一步。

泰國央行行長Sethaput Suthiwartnarueput表示，是次與香港合作是泰國致力推行數碼化的一個重要里程碑，充分體現局方為區內創造更高效、更兼容的跨境支付服務的決心。這互聯為兩地150萬名遊客以及眾多商戶帶來實際裨益。

雙方深信此項跨境二維碼支付將為普羅大眾帶來多一個更安全、高效及具成本效益的零售支付選項，亦會促進更多金融創新合作今後於這個充滿活力的地區開展。