【高盛推介】阿里巴巴創1年新低　資金連日吸納

高盛(亞洲)有限責任公司：阿里巴巴在上周四輕微反彈後，上周五再度下跌，收市跌約1.2%。今早(4日)繼續下跌，最低見70.95元，創1年新低。現報71.15元，跌約1%。阿里繼續進行重組，近日宣布旗下阿里網絡分立為阿里網絡、杭州灝月、傳濱科技、傳航科技四間公司。

觀察個股輪證資金流向，阿里好倉於上周持續獲資金吸納，上周一至上周五皆錄得資金流入，合共約2,400萬元，上周第三多資金流入的個股相關資產。

就阿里股價創新低，投資者在部署時宜重新審視產品條款，避免選擇早前留意，但已不適合現況部署的條款產品。

阿里購20416，行使價83.05元，2024年08月27日到期，實際槓桿5.5倍，中長期、時間值損耗較低。

阿里購21472，行使價90.05元，2024年09月25日到期，實際槓桿5.0倍，新上市。

阿里牛57394，收回價70元，行使價68.5元，換股比率100，槓桿比率30.7倍，最高槓桿近牛。

阿里牛60104，收回價65元，行使價63.5元，換股比率100，槓桿比率9.8倍，遠牛。

阿里沽21346，行使價71.8元，2024年09月12日到期，實際槓桿3.2倍，貼價。

阿里熊60102，收回價85元，行使價86.5元，換股比率100，槓桿比率4.6倍。

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