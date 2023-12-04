華南城料現金流續緊絀　徵求同意修訂5票據契約

徵求同意之主要目的為包括通過延長票據期限及降低票據利率及分期支付票據本金，加強公司的流動資金及現金流量管理；及於2024年7月19日前就11月未支付利息提供豁免，並豁免因該事件而造成的所有過往違約，以為爭取更多時間償還11月未支付利息。

公司指出，集團的合同銷售總額於近幾月顯著下滑。此外，近期人民幣兌美元貶值亦對集團償還以美元計價的債務的能力產生了不利影響。

由於影響中國房地產行業的經營環境不斷惡化，集團的流動資金及現金流量已經並預計繼續緊絀。集團尚未支付11月20日到期的2024年7月票據利息，倘未能於12月20日支付11月利息，將導致於該日發生違約事件。集團未必有足夠可用資金於12月20日前支付該等利息。因此，倘未能在12月20日前獲得必要同意，則可能觸發其他債務項下的違約事件，可能導致無法履行未償還債務項下的付款義務，從而對集團的業務、經營及財務狀況造成重大不利影響，包括可能導致破產或其他形式的重組。