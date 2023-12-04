對手背景過硬！瑞幸咖啡在泰國無奈「被山寨」

過往不時聽到有內地山寨品牌，反告正版侵權而獲得勝訴的荒謬事件。沒想過這項「絕技」竟被別國偷師，最終用來對付自己。

內媒報道，內地最大連鎖咖啡店瑞幸咖啡，在泰國出現分店。然而，瑞幸根本未有擴展至泰國，分明就是冒牌「山寨店」。瑞幸一怒之下向當地法院提告，泰國智識財產權及國際貿易中央法庭於12月1日進行裁決，結果瑞幸被判敗訴。

據報，泰國瑞幸咖啡的店面設計與中國瑞幸極為相似，店名同為「Luckin Coffee」，大家都有鹿頭鹿角商標，分別在於中國的鹿頭朝右，泰國的朝左。明眼人都會覺得，其中一方是冒牌貨。為何泰國瑞幸會勝訴，就要了解公司的背景了。

據悉，泰國瑞幸咖啡母公司為泰國皇家50R集團，在當地經營餐飲、房地產、旅遊、零售、新能源等多項業務，而且擁有泰國皇室及軍方撐腰。消息指，皇家50R集團是在泰國商業部商業發展廳合法註冊瑞幸品牌商標，目前在泰國已有十多間分店。

事件令人想起內地的喬丹體育非法使用美國籃球明量米高佐敦肖像權及商標的案件。結果要花十年時間打官司，米高佐敦才可透過法庭取回公道。過程中喬丹體育已獲利甚豐。如今內地人去泰國幫襯民族品牌瑞幸咖啡時，可有想過竟是冒牌貨？