【高盛推介】美團繼續下跌　據報指管理層變動

高盛(亞洲)有限責任公司：美團上周五跌穿90元水平，跌約3%，今早(4日)繼續下跌。早段高見88.9元隨即倒跌，最低見86.15元。現報86.5元，跌約1.6%。有報道指美團管理層變動，5位業務負責人被晉升為美團副總裁。

觀察個股輪證資金流向，美團好倉於上周獲資金積極吸納，上周一至上周五皆錄得資金流入，合共約1.11億元，為上周最多資金流入的個股相關資產。淡倉於上周五獲資金轉向流入，有約140萬元。

美團購21501，行使價110元，2024年06月04日到期，實際槓桿5.3倍，新上市、較貼價。

美團購21473，行使價130.1元，2024年07月26日到期，實際槓桿5.6倍，低面值。

美團牛65481，收回價80元，行使價77元，換股比率500，槓桿比率9.5倍，相近收回價牛證中槓桿最高。

美團沽18411，行使價88.83元，2024年07月23日到期，實際槓桿3.2倍，少數低面值條款。

美團熊56212，收回價125元，行使價128元，換股比率100，槓桿比率2.2倍，相近收回價熊證中槓桿最高。

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