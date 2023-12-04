【摩通推介】道指離歷史高位不足2%
2023年12月04日 14:40
東網電視更多新聞短片
（Getty Images圖片）
摩根大通亞洲上市衍生產品銷售部：美國上周公布的10月個人消費開支指數(PCE)增長放慢，市場傾向認為美國經濟有望軟着陸，美股於12月首個交易日延續11月的強勢，其中，道指再大陽燭向上，再創今年新高，距2022年1月5日歷史高位36,952點不足2%。道指最大的兩隻成分股為聯合健康及微軟，兩者股價已突破去年高位，成道指今次向上突破的主要功臣。如投資者認為美股保持升勢，看好道指可參考道指購(10045)，行使價37,000點，實際槓桿12.8倍，2024年6月21日到期。部署淡倉可留意道指沽(10007)，行使價29,850點，實際槓桿9.5倍，2024年9月20日到期。
納指100則於16,000點爭持不下，指數距2022年11月22日歷史高位16,764點仍有近半成距離。納指今年升浪主要靠英偉達、微軟及蘋果公司帶動，其餘4隻「Magnificent Seven」- 亞馬遜、Meta、特斯拉及Google股價較兩年前回落不少。如投資者欲吸納好倉可參考納指購(10009)，行使價17,200點，實際槓桿18.2倍，2024年03月15日到期。產品特點：短線進取、較高槓桿。如擬部署追沽可留意納指沽(10938)，行使價14,000點，實際槓桿13.8倍，2024年03月15日到期。產品特點：活躍條款、短線進取。
港股表現繼續背馳，恒指上周五創今年新低，但當日流入好倉的資金僅5,300萬港元。大市今早(4日)表現繼續疲弱，藥明生物、兩隻恒指新貴藥明康德及理想汽車以及部分醫藥股拖低指數。恒指再創新低，且完全回補去年11月的上升裂口。如投資者認為大市有望回升可參考恒指牛(59572)，收回價16,200點，實際槓桿23.5倍，2024年11月28日到期。產品特點：中距離。如擬部署追沽可參考恒指熊(61008)，收回價17,500點，實際槓桿21.1倍，2026年10月29日到期。產品特點：中距離、低街貨。
免責聲明：本資料所述之結構性產品並無抵押品。如發行人及擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。本資料由摩根大通證券（亞太）有限公司（「摩根大通」）亞洲上市衍生產品銷售部編製，其僱員可能持有不時在本資料所述證券之權益（作為主事人或其他）。本資料由摩根大通證券（亞太）有限公司（「摩根大通」）編製，僅供參考用途，並不構成任何要約、建議、提呈出售或招攬購買任何上述產品，亦並不構成摩根大通或其聯屬公司進行任何交易之承諾。過往表現並不代表將來的表現，摩根大通不保證未來事件或表現將與上述任何意見或預測一致。認股證及牛熊證乃無抵押之結構性產品。結構性產品之價格可急升也可急跌，投資者或會損失所有投資。可贖回牛熊證備有強制贖回機制而可能被提早終止，屆時 (i) N 類牛熊證投資者將不獲發任何金額；(ii) R類牛熊證之剩餘價格可能為零。摩根大通並非投資者的顧問或信託人，亦不會負責決定投資該金融工具是否合法或適合任何準買家。投資者應為自己作風險評估，並在需要時諮詢專業意見。投資者應詳閱有關上市文件中之條款、風險因素及其他資料，並瞭解結構性產品之特性及願意承擔所涉風險，否則切勿投資上述產品。結構性產品於第二市場的流通量是無法預料的。J.P. Morgan Broking (Hong Kong) Limited為認股權證、牛熊證及/或交易期權的莊家及流通量提供者亦可能為上述結構性產品的唯一流通量提供者。摩根大通或其聯屬公司可能作為交易所買賣基金的參與證券商或莊家，並可能於交易所買賣基金的股份中擁有重大權益，導致就結構性產品相關的交易所買賣基金潛在利益衝突。摩根大通或其聯屬公司可能涉及其他財務、投資及專業活動該等活動可能引發有關結構性產品的利益或利益衝突。本資料所載的資訊及數據乃取自相信為可靠的來源而真誠地編製。摩根大通及其聯屬公司或代理人並無核查有關資料，亦不保證有關資訊、數據或分析的準確性、合理程度或完整性。任何資訊服務提供者或第三方概不保證數據的計算結果，而有關計算結果可能並不完整。如有錯誤以致有任何虧損或損失，摩根大通概不承擔任何責任。任何人士均不得以此等資料作為向摩根大通提出任何申索或訴訟之根據。摩根大通及其聯屬公司並無批准或委任任何代理機構或個人於中國內地代理發行人在香港發行的結構性產品及服務。