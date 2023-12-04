保監局：9月颱風黑雨相關索償19億元　涉及汽車有幾多？

保監局公布，與9月初兩宗極端天氣事件(即颱風蘇拉及黑色暴雨)有關的索償統計數字，根據業界收集到的數據，2宗事件的索償總額達到19億元；財產損壞和汽車為最受事件影響的兩項業務，分別佔索償總額86%及9%。

其中，由財產損壞和業務中斷的索償宗數共有6,722宗，涉及索償總額16.39億元。僱員補償、汽車和旅遊的索償宗數為8,196宗，總額2.12億元；汽車及旅遊的索償額分別為1.76億及2,566.2萬元。

保監局一般業務部主管(署理)李明模表示，極端天氣事件發生的頻率和嚴重程度正急劇上升，不應低估這些事件對經濟和社區造成的破壞性影響。保險可在氣候危機中肩負重要角色，作為企業和個人的安全網以提供緊急支援和減低損失。釋放保險的社會價值將可支持善後工作，提升社區韌性。

香港保險業聯會轄下一般保險總會主席尹玄慧稱，數字反映擁有足夠保險保障對於個人及社會都同樣重要。要填補現時的保障缺口及減低潛在損失，市民大眾應積極主動善用保險來管理風險，並定期檢視自己的保障水平。保聯將繼續向市民宣揚保險在保障財物財產、維持社會穩定方面的重要社會功能，並將繼續與保監局緊密協作，加強公眾教育。