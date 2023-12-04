轉數快與泰國互聯通　滙豐推消費抽獎

轉數快同泰國PromptPay今日(4日)開始互聯互通，港人遊泰Shopping更方便，其中滙豐宣布，滙豐個人客戶透過香港滙豐流動理財應用程式(HSBC HK App)的「掃碼付款」功能，於泰國商戶以「轉數快 x PromptPay 二維碼支付」成功完成1宗等值500港元或以上的交易，或者5宗各等值50元或以上的交易，即可自動參加抽獎，有機會贏取6,888元Klook客路電子禮品卡。

另外，滙豐「智豐收」商戶可向泰國旅客展示現時的「轉數快」二維碼，即時收取他們透過PromptPay的付款，毋需另外註冊、進行系統升級或額外費用。由即日起至2024年6月30日，滙豐「智豐收」商戶於服務啟用後首6個月內，每個曆月完成10筆「轉數快」收款交易及累積交易金額滿5,000元，可享1.2%交易費用優惠(僅適用於電子商務方案、流動商務方案及流動POS機方案)。

如商戶使用電子商務方案或流動商務方案，於服務啟用後首個曆月完成上述交易數量及金額，更可獲豁免設置費用。商戶如透過滙豐「智豐收」服務合作夥伴啟用服務，則可享首30天「轉數快」二維碼的交易費用豁免。