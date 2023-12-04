華懋封海倫：目標年內住宅銷售破100億元大關

華懋集團發展的多個住宅項目， 今年至今(4日)累計已售出485伙 ，總銷售總金額已達92.5億元。該集團銷售總監封海倫表示，會以年底突破100億元大關為目標，而何文田站瑜一系列項目年內已售出438伙，涉及75億元。

她續指，瑜一預計明年第四季起將踏入現樓階段，計劃於明年首季保留部分向維港方向的優質單位，待現樓形式發售。同時，由於項目不乏具有實力的買家，故將在短期內取消現時價單所提供的按揭付款計劃，亦有機會削減折扣。

展望明年，她認為息口或會見頂，樓市可望平穩發展。同系長沙灣東京街項目正待批預售樓花同意書，計劃最快明年首季推出市場。該盤涉及198伙，主打一房及兩房戶，距離長沙灣港鐵站僅約1分鐘步程。

該集團銷售總經理陳慕蘭指，瑜一系列項目為今年銷售金額最高的一手樓盤。由即日起到該盤展銷廳參觀的人士，與展銷廳內聖誕裝置打卡合照並上載至社交平台，即有機會獲得價值約100元的咖啡現金券。

為配合項目銷售部署，中原地產為該盤新買家提供優惠。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，踏入12月僅數天，一手市場已錄得超過300宗成交，全月成交量有望升至千宗水平。他期望，政府在明年農曆新年前會再減辣，帶動樓市出現小陽春。

中原地產九龍董事劉瑛琳指，由即日起至12月31日，經該行購入瑜一項目單位的首6名買家，可獲贈價值約2.8萬元的白色聖誕旅遊禮券，優惠總值16.8萬元，先到先得，送完即止。