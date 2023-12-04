保誠內地客醫保APE 3年飆兩倍　年底完成增聘目標

歐陽佩玲在接受東網訪問時，引述該企一項調查發現，內地客對到訪香港的意願強烈，當中86%有意在訪港期間管理個人財富；並對危疾保障（69%）、醫療保障（50%）及儲蓄產品（48%）最感興趣。港府及業界向內地爭取於前海等地設保險售後服務中心，她認為，於內地進行理賠服務有其急切性及可行性，最終得益者將是客戶。

她又稱，通關後港人往來內地漸趨頻繁，對跨境醫療服務的需求增加。內部理賠紀錄顯示，首6個月於內地治療癌症的理賠個案，已較2022年全年增加18%。因此，該企最新與本地腫瘤中心及內地醫院合作，透過轉介機制，讓客人揀選治療地點，並透過視訊獲得兩地腫瘤科中心會診服務；進行治療前亦會為客人申請醫療費用預先批核，完成治療後由公司直接向院方支付。

歐陽表示，預先批核費用能為客人提供透明度，掌握手術或相關治療的費用預算，以紓緩其財政及心理壓力；同時，保險公司亦可直接與院方溝通，了解治療費用相關細節，較目前「實報實銷」的理賠，省卻了不少文書及核查的時間。服務為跨境「免找數」方案的首個試點，她計劃將服務繼續拓展至其他醫療範疇，冀保障服務更為便捷。

早於今年10月，該企拓展內地指定醫院名單，總數按年增近一倍至約4,200間，覆蓋全國所有3級公立醫院；去年87%的內地索償申請均來自醫院名單，反映客戶需求強勁。

保誠香港代理團隊目前有近兩萬名理財顧問，她預期，年底前能完成早前「增兵」4,000人的目標，又指團隊為業務增長奠下基礎，隨着環球市場重啟，將繼續擴充代理人團隊。