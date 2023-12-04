油價挫逾1%　道期跌56點

美匯指數報回升至103.48；離岸人民幣(CNH)報7.1420；港匯企7.8139；美元兌日圓於147水平；歐元報1.0862；英鎊處1.2665。金價自歷史高位回落，最新報2,061美元。國際油價跌逾1%，布油報78.05美元，紐油報73.3美元。比特幣仍守4萬美元樓上。道指期貨跌56點。

●市後關注點

-23:00 美國10月工廠訂單

●港股反彈乏力，再創逾一年新低。恒生指數全日收報16,646點，跌184點或1.09%。國企指數收報5,703點，跌58點或1.01%；科技指數收報3,759點，跌71點或1.86%，主板成交1,063億港元。恒大清盤案押後聆訊，中國恒大收市升9.24%。

-藥明生物瀉近24%中途停牌，今召開業務最新消息會議。

●滬綜指收跌8點。

●印度獨角獸涉洗錢，創辦人身家蒸發97%。

●大鱷押注日圓下跌，YEN價漲勢將逆轉？

●兩大因素利好！比特幣升破4萬美元，逾年半來首次。

●現貨金逼近2150美元創新高，專家料升勢延至明年。

●強攻歐洲！豐田冀兩年內全球年銷150萬輛電動車。

●對手背景過硬！瑞幸咖啡在泰國無奈「被山寨」。

●【內房危機】恒大清盤案聆訊延期至明年1月29日再訊。

-恒大境外債主警告：再無進展恐申請清盤。

-中國恒大：關於公司從未盈利過的報告並無實際依據。

●內房危機恐蔓延！分析指內地呢個行業有爆雷風險...

●內銀據指未收到白名單相關文件，或僅屬參考。

●【向世界錢進】通脹高企，英加澳民眾生活有幾艱難？

●保監局：9月極端天氣事件索償總額達19億。

●港元1個月拆息回落至5.53179厘。