聯交所譴責香港資源控股　點名2前執董損害投資者權益

又譴責獨立非執行董事范仁達；獨立非執行董事陸海林；前執行董事戴薇；前執行董事林國興；前執行董事吳曉林；以及前獨立非執行董事徐小平。

並進一步指令戴女士、范先生、陸博士、徐小平、林先生及吳先生完成培訓。

除上述向徐志剛及趙建國所作的聲明外，聯交所亦對二人作出公開譴責。損害投資者權益聲明是指聯交所認為，若徐志剛及趙建國仍留任為該公司董事會的董事，會損害投資者的權益。

事緣在2018年6月至2019年3月期間，該公司附屬公司向借款人授出合共7,440萬元貸款。於2019年初，貸款的部分利息還款逾期。該公司核數師就有關貸款提出疑慮，指出該公司在放貸業務方面內部監控不足，亦未有就借款人的還款能力進行足夠的盡職審查。核數師亦關注並且不同意該公司的預期信貸虧損評估。

核數師提出上述問題後，該公司於2019年3月刊發其(截至2018年12月31日止六個月的)中期報告，但報告對核數師的關注隻字未提，令人以為有關貸款的還款沒有問題。該公司沒有為預期信貸虧損作出撥備。

數月後，在財政年度完結的審計過程中，核數師繼續就有關貸款提出疑慮。核數師質疑有關貸款的商業理據，以及貸款逾期後未有作出跟進行動。

所有借款人均拖欠有關貸款。該公司錄得100%減值虧損(約8,600萬元)。中期報告並非準確完備，報告中遺漏了重大不利實況而誤導了投資者。

時任董事會(即上述所有董事，除已經辭任的吳先生外)有責任確保中期報告準確完備，但未有履行應盡職責。他們在評估預期信貸虧損時未有批判性地考慮核數師提出的問題。他們應確保相關披露準確無誤。

審核委員會明顯未有發揮作用，包括未有就逾期款項作出有意義的查詢，亦概無證據顯示他們作出了任何獨立判斷。

董事亦未就放貸業務的內部監控履行應盡職責。該公司缺乏足夠制衡機制以限制個別董事在授出貸款方面的權力，也沒有進行充分的盡職審查和信貸風險評估。雖然該公司設有放貸政策，但根本完全不足夠，證明他們對何謂適當的內部監控系統缺乏了解。

徐志剛先生和趙建國並未回應聯交所的查詢。