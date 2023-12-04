【盲人摸象】FINI新股暗盤交易現空白期　小股民點算好？

有向來偏好在暗盤入場的小股資者表示，「今早查極都搵唔到招股結果」，以為自己記錯暗盤日子，但打開交易應用程式又發現無錯。暗盤能夠交易，即官方容許它們繼續運作暗盤，而各大券商都有結果，但公開渠道又無相關資訊，批評聯交所的做法令市場資訊的變得不對等，不理解官方渠道要「咁晏」才出，認為不少券商事前已大肆宣傳免孖展息優惠、暗盤照常交易等活動，聯交所「無可能唔察覺有呢個情況」。

他指，「咁樣搞，即係唔想人買啫」，個人炒新股的策略是「睇供求」，如果超購倍數多，通常會在暗盤時短炒，但現在甚麼也不了解的情況，寜願錯失機會也不會在暗盤買入，直斥現時市場不公平。

據了解，在配發結果公布前，各券商只能從FINI平台上查自己行的客戶的配發結果，所以暗盤能繼續運作。不過，券商並不會有包括超購倍數、認購總人數、中籤率、「頂頭槌飛」在內等資料，所有「大數」在配發結果公布前也是「謎一樣」的存在。換言之，券商日後恐失去一班「睇超購倍數入暗盤」的投資者，生意更加難做。