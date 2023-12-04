【誠哥撐腰】減肥藥開發商Carmot剛搞上市　羅氏即重金吞併

減肥藥競賽持續，獲長和系創始人李嘉誠私人投資旗艦維港投資撐腰的美國減肥藥開發商Carmot Therapeutics上月才申請上市，瑞士藥廠羅氏(Roche)周一宣布斥資最多31億美元(約241.8億港元)搶購！

羅氏買Carmot的基本作價是27億美元(約210.6億港元)，其後可因應研發里程加碼4億美元。其在研減肥藥的原理與諾和諾德的Wegovy一樣是GLP-1，它是一種人體腸道分泌的賀爾蒙，全稱為「Glucagon-like Peptide 1」(胰高血煻素樣肽1)，原理是抑制胃部排空，並且促使屬於中樞神經之下視丘產生飽肚感，繼而抑制食欲，控制體重。

現時減肥藥最領先的是諾和諾德和禮來，兩者都是打針，輝瑞企圖以口服藥奇兵突襲卻遇上挫折。口服減肥藥Danuglipron的一日兩粒療法不會進入第3期臨床測試，原因是副作用發生率高，即使只是溫和且發生在腸胃，如作嘔和腹瀉，股價上周五挫5.12%。

不過，口服藥始終比Wegovy等注射藥方便，而上述測試單計減磅有成效，輝端仍會嘗試一日一粒Danuglipron用來減肥的臨床測試，預測明年上半年發表有關藥理學數據。