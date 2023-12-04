珀麗灣三房急劈118萬沽　做價低同類單位6%

市況低迷，業主要減至低價才能吸引買家承接，馬灣珀麗灣三房連套房單位，勁減約118萬元，以850萬元售出，較同類型單位低價約6%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原陳凱超表示，西灣河鯉景灣逸華閣低層B室，實用面積約574方呎，兩房間隔，2021年放盤叫價1,050萬元，及後調低至700萬元，最終以688萬元成交，累減362萬元，呎價約11,986元。

●利嘉閣陳家豪稱，鰂魚涌南豐新邨11座低層G室，實用面積約391方呎，兩房間隔，原以580萬元放售，議價後以500萬元成交，呎價約12,788元。

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九龍區

●中原袁顯岸表示，紅磡海濱南岸錄本月首宗成交，單位為2座低層G室，實用面積約593方呎，三房間隔，5月開價1,080萬元，上月中調整至988萬元即獲洽購，最終以930萬元成交，呎價約15,683元。

●中原任展雄稱，長沙灣綠置居麗翠苑3座高層7室，實用面積約388方呎，兩房間隔望開揚市景，開價490萬元，議價後以455萬元第二市場價成交，呎價約11,727元。

●美聯黃遠基表示，九龍灣德福花園N座高層5室，實用面積約551方呎，兩房間隔，今年6月以730萬元放盤，累減70萬元，以660萬元成交，呎價約11,978元。

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新界區

●美聯黃錦瀚稱，沙田第一城41座高層G室，實用面積約304方呎，兩房間隔，以413.8萬元承接，呎價約13,612元。原業主2010年以198.8萬元購入單位，持貨13年帳面獲利215萬元，升值逾1倍。

●中原胡耀祖表示，馬鞍山區本月至今暫錄約5宗成交，區內雅景臺4座高層D室，實用面積約605方呎，三房間隔，開價約718萬元，議價後以666萬元易手，呎價約11,008元。

●世紀21奇豐黎健峯表示，馬鞍山居屋錦豐苑E座高層12室，實用面積約532方呎，兩房間隔，原叫價460萬元，放盤半年減價約2.6%，以448萬元未補價第二市場價沽出，呎價8,421元。

●美聯李天傑表示，馬鞍山居屋富輝花園1座高層F室，實用面積約431方呎，兩房間隔，早前以498萬元放售，微減5萬元後，以493萬元已補價自由市場價售出，呎價約11,439元。

●中原余仲平稱，荃灣全‧城滙6座高層B室，實用面積約801方呎，三房連套房間隔，開價1,638萬元，減價118萬元，以1,520萬元沽出，呎價約18,976元。原業主於2017年9月以1,478.4萬元一手買入，持貨約6年帳面獲利41.6萬元，單位升值約3%。

●香港置業熊建明稱，馬灣珀麗灣錄本月首宗成交，屋苑31座高層D室，實用面積約762方呎，三房連套房間隔，望吸水門機場海景，9月以918萬元放盤，近日調整至850萬元即吸引買家洽詢，最後以800萬元成交，累減約118萬元或約14.8%，呎價約10,499元。

●中原范德輝表示，房協青衣綠悠雅苑3座低層H室，實用面積約535方呎，兩房間隔，以580萬元未補價第二市場價成交，呎價約10,841元。

●中原李俊龍指出，將軍澳天晉IIIA第5A座中層B室，實用面積約650方呎，三房連套房間隔，以1,100萬元成交，呎價約16,923元。

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