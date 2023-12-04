鐵路新盤提價　屯門有貨尾盤送車位吸客

全新盤首輪銷情理想，發展商信心大增，並將45個三房單位提價最多2%。但另一方面，餘貨盤減價一浪低於一浪，屯門掃管笏有貨尾盤減價之餘，更送車位吸客。

●天水圍輕鐵天榮站YOHO WEST 45伙提價最多2%

●旺角ONE SOHO加推33伙 舊價單擴大減價幅度

●鰂魚涌THE HOLBORN連沽3伙 單日吸金1,585萬元

●屯門OMA by the Sea 3伙減價兼送車位

●大埔林海山城三房連花園戶售1,553萬元

●屯門恆大·珺瓏灣第1期兩房戶呎價約11,758元

●啟德維港1號單日錄3宗成交 共涉3,331萬元

●灣仔壹嘉開放式戶呎價36,864元

灣仔壹嘉於周一(4日)以1,164.9萬元售出31樓B室，單位實用面積316方呎，開放式間隔，呎價約36,864元。上述為項目近4年來首宗一手成交。