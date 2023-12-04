鐵路新盤提價 屯門有貨尾盤送車位吸客
2023年12月04日 22:01
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全新盤首輪銷情理想，發展商信心大增，並將45個三房單位提價最多2%。但另一方面，餘貨盤減價一浪低於一浪，屯門掃管笏有貨尾盤減價之餘，更送車位吸客。
●天水圍輕鐵天榮站YOHO WEST 45伙提價最多2%
新鴻基地產(00016)及港鐵(00066)發展的天水圍輕鐵天榮站上蓋第1期YOHO WEST，首輪銷情報捷後，周一(4日)晚上修訂3張價單，將45個三房單位提價1.2至2%。加價單位有25伙來自價單1號，14伙來自價單2號及6伙來自價單3號，全屬實用面積651方呎的3A座A1室，以及實用面積568方呎的2B座B8室。該批單位均未有安排於首輪發售。
●旺角ONE SOHO加推33伙 舊價單擴大減價幅度
信和置業(00083)旗下旺角ONE SOHO，周一(4日)上載價單6號，涉及33伙，折實平均呎價約19,346元。新一批單位實用面積298至320方呎，扣除最高23.5%折扣後，折實價介乎568萬至717.88萬元，折實呎價由17,750至22,434元。項目亦同日更新兩張價單，為指定單位的最高折扣率由30%增至36%，變相擴大減價幅度。
●鰂魚涌THE HOLBORN連沽3伙 單日吸金1,585萬元
恒基地產(00012)旗下已屆現樓的鰂魚涌THE HOLBORN，周一(4日)錄得3宗成交，套現逾1,585萬元。恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，是日沽出的單位當中有兩伙屬平台特色戶，包括B座3樓B7室，實用面積216方呎，開放式間隔，連106方呎平台，成交價506萬元，呎價約23,426元。
●屯門OMA by the Sea 3伙減價兼送車位
永泰地產(00369)旗下屯門OMA by the Sea，周一(4日)更新價單，將3個兩房單位的定價下調及增加折扣率，變相減價最多約13.8%，同時更可免費獲贈價值200萬元的車位。涉及的單位全部位於第1座，實用面積分別為772及828方呎，定價原本為1,212.3萬至1,340.7萬元，下調4至5%後，現定價為1,169.3萬至1,279.2萬元。同時，新價單為上述3伙特設優秀人才現金付款計劃，可享18%折扣，改動後，使最高折扣率由11.5%增至20%。
●大埔林海山城三房連花園戶售1,553萬元
香港興業國際(00480)及希慎興業(00014)合作發展的大埔林海山城，周一(4日)錄得17座地下C室的成交，單位實用面積1,133方呎，三房間隔，連106方呎花園，成交價約1,553.6萬元，呎價約13,712元。
●屯門恆大·珺瓏灣第1期兩房戶呎價約11,758元
中國恒大(03333)旗下公司福彩發展的屯門恆大·珺瓏灣第1期，最新售出2A座7樓C室，實用面積456方呎，兩房連儲物室間隔，成交價536.18萬元，呎價約11,758元。
●啟德維港1號單日錄3宗成交 共涉3,331萬元
中國海外發展(00688)旗下已屆現樓的啟德維港1號，周一(4日)連沽3伙，成交價介乎929.7萬至1,463.3萬元，吸金逾3,331萬元。當中，2B座26樓A室，實用面積656方呎，屬三房一套間隔，以1,463.3萬元成交，呎價22,306元。
●灣仔壹嘉開放式戶呎價36,864元
灣仔壹嘉於周一(4日)以1,164.9萬元售出31樓B室，單位實用面積316方呎，開放式間隔，呎價約36,864元。上述為項目近4年來首宗一手成交。